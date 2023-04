Der Tarif-Streit im Öffentlichen Dienst ist zu Ende. Auch die Müll-Werker bekommen mehr Geld. (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

In dem Streit ging es um die Bezahlung für Beschäftigte beim Bund und in den Städten. Mit Bund sind zum Beispiel die Verwaltung des Bundestages, die Bundes-Ministerien und viele Behörden gemeint. Im öffentlichen Dienst in den Städten arbeiten zum Beispiel auch Bus-Fahrer und Müll-Abfuhr-Leute. Alles zusammen sind das fast 2,5 Millionen Menschen.

Sie bekommen jetzt einmal 3.000 Euro. Außerdem wird jeder Lohn einmalig um 200 Euro erhöht. Dieser höhere Lohn wird dann nochmal um 5,5 Prozent erhöht.

Die Arbeit-Nehmer freuen sich über die Einigung. Sie hatten sich lange mit den Arbeit-Nehmern gestritten. Schließlich hat eine Gruppe von Personen den Streit geschlichtet. Schlichten bedeutet, dass man nach Lösungen von dem Streit sucht. Die Streit-Schlichter gehören weder zu den Arbeit-Nehmern noch zu den Arbeit-Gebern.