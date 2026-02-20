Weltweite Tanz-Aktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Frauen tanzen bei der One Billion Rising-Aktion. (IMAGO / Funke Foto Services / MichaelxKorte )

"One Billion Rising" bedeutet: "1 Milliarde steht auf". Die Zahl 1 Milliarde steht für die Frauen und Mädchen auf der Welt, die schon Gewalt erlebt haben.

Das Tanzen soll auf die Gewalt aufmerksam machen. Das Ziel ist: Die Gewalt soll aufhören. Viele Menschen filmen ihre Tänze und stellen die Videos ins Internet.

Eine Künstlerin aus dem Land USA hat sich die Aktion ausgedacht. Das war im Jahr 2012. Seitdem gibt es die Aktion jedes Jahr. Sie ist immer am 14. Februar. Viele bekannte Menschen unterstützen die Aktion. Zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler. Und Musikerinnen und Musiker.