Nachrichten in
Einfacher Sprache


Weltweite Tanz-Aktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Gewalt gegen Frauen ist auf der ganzen Welt ein Problem. 1 Mal im Jahr gibt es einen besonderen Protest dagegen: In vielen Ländern treffen sich Menschen auf der Straße, um zu tanzen. Auch in Deutschland haben viele Menschen mitgemacht. Die Aktion heißt auf Englisch: "One Billion Rising".

Audio herunterladen
Frauen tanzen auf der One Billion Rising -die Aktion ist in einer Fußgänger-Zone. Auf dem Bild sind drei Frauen mit erhobenen Armen im Vordergrund.
Frauen tanzen bei der One Billion Rising-Aktion. (IMAGO / Funke Foto Services / MichaelxKorte )
"One Billion Rising" bedeutet: "1 Milliarde steht auf". Die Zahl 1 Milliarde steht für die Frauen und Mädchen auf der Welt, die schon Gewalt erlebt haben.
Das Tanzen soll auf die Gewalt aufmerksam machen. Das Ziel ist: Die Gewalt soll aufhören. Viele Menschen filmen ihre Tänze und stellen die Videos ins Internet.
Eine Künstlerin aus dem Land USA hat sich die Aktion ausgedacht. Das war im Jahr 2012. Seitdem gibt es die Aktion jedes Jahr. Sie ist immer am 14. Februar. Viele bekannte Menschen unterstützen die Aktion. Zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler. Und Musikerinnen und Musiker.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Gewalt

    Gewalt ist, wenn ein Mensch oder mehrere Menschen anderen Menschen weh-tun oder schaden. Das kann körperlich sein, wenn ein Mensch einen anderen schlägt oder tritt. Es kann aber auch mit Worten sein, wenn ein Mensch andere zum Beispiel beschimpft oder bedroht. Manche Gruppen von Menschen erleben öfter Gewalt als andere.

  • Protest

    Bei einem Protest sagen Menschen laut, was sie stört. Sie wollen damit erreichen, dass die Regierung etwas ändert und es ihnen besser geht. Viele malen Plakate und gehen damit auf die Straße.

zum Wörter-Buch