Chinas Militär hat für einen Krieg gegen Taiwan geübt

Taiwan ist eine Insel in Asien. Das Land China sagt: Taiwan ist ein Teil von uns. Taiwan sagt: Wir haben eine eigene Regierung und sind ein unabhängiges Land. China droht Taiwan deshalb immer wieder mit Krieg. Jetzt hat Chinas Militär für einen Krieg gegen Taiwan geübt.

Chinesische Kriegs-Schiffe auf dem Meer
Chinesische Kriegs-Schiffe (Adek Berry / AFP)
China hat schon öfter Militär-Übungen vor Taiwan gemacht. Die Kriegs-Übung jetzt war aber sehr groß. China hat viele Kriegs-Schiffe in das Meer vor Taiwan geschickt. Die Schiffe haben Raketen abgefeuert.
Die chinesischen Schiffe haben auch geübt, die Häfen von Taiwan zu blockieren. Wenn China so eine Blockade lange machen würde, dann könnten keine Schiffe mehr Dinge nach Taiwan bringen. Und sie könnten keine Dinge aus Taiwan in andere Länder bringen. Taiwan stellt zum Beispiel Computer-Chips her. Die Chips sind auch für die europäische Industrie sehr wichtig, zum Beispiel für Auto-Firmen.
Viele Länder unterstützen Taiwan, auch das Land USA. Vor wenigen Wochen haben die USA gesagt: Wir werden Taiwan neue Waffen liefern. Die Waffen-Lieferung soll so groß sein wie noch nie. China hat auch deshalb gesagt: Jetzt werden wir den Krieg gegen Taiwan erst recht üben.
Wörter-Buch

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Taiwan

    Taiwan besteht aus einer großen und mehreren kleinen Inseln. Sie liegen in Ost-Asien vor der chinesischen Küste. Die Haupt-Stadt heißt Taipeh. Sie liegt auf der größten Insel. Taiwan hat einen Präsidenten und einen Regierungs-Chef. Die chinesische Regierung sagt: Taiwan ist ein Teil von China. Deshalb gibt es Streit.

  • Militär

    Das Militär sind die Soldaten von einem Land. Man sagt dazu auch die Armee. Fast jedes Land auf der Welt hat eine Armee. Die Soldaten haben Gewehre und andere Waffen.

  • Chip

    Chips oder Mikro-Chips sind wichtige Bau-Teile in digitalen Geräten. Chips übernehmen zum Beispiel Rechen- und Steuer-Aufgaben in Computern.

