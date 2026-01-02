Chinas Militär hat für einen Krieg gegen Taiwan geübt

Chinesische Kriegs-Schiffe (Adek Berry / AFP)

China hat schon öfter Militär-Übungen vor Taiwan gemacht. Die Kriegs-Übung jetzt war aber sehr groß. China hat viele Kriegs-Schiffe in das Meer vor Taiwan geschickt. Die Schiffe haben Raketen abgefeuert.

Die chinesischen Schiffe haben auch geübt, die Häfen von Taiwan zu blockieren. Wenn China so eine Blockade lange machen würde, dann könnten keine Schiffe mehr Dinge nach Taiwan bringen. Und sie könnten keine Dinge aus Taiwan in andere Länder bringen. Taiwan stellt zum Beispiel Computer-Chips her. Die Chips sind auch für die europäische Industrie sehr wichtig, zum Beispiel für Auto-Firmen.

Viele Länder unterstützen Taiwan, auch das Land USA. Vor wenigen Wochen haben die USA gesagt: Wir werden Taiwan neue Waffen liefern. Die Waffen-Lieferung soll so groß sein wie noch nie. China hat auch deshalb gesagt: Jetzt werden wir den Krieg gegen Taiwan erst recht üben.