Nachrichten in
Einfacher Sprache


Profi-Bergsteiger klettert auf mehr als 500 Meter hohes Haus

Der US-Amerikaner Alex Honnold ist Profi-Bergsteiger. Er klettert oft ohne ein Sicherungs-Seil. Das ist sehr gefährlich. Honnold ist jetzt in dem Land Taiwan auf ein 508 Meter hohes Gebäude geklettert.

Audio herunterladen
Ein Mann klettert auf ein Hoch-Haus.
Der Kletterer Alex Honnold besteigt ohne Sicherungs-Seil ein Hoch-Haus inTaiwan (dpa / ap / Chiang Ying-ying)
Er brauchte dafür etwa 90 Minuten. Die Aktion wurde im Internet gezeigt. Viele Menschen fanden das zu gefährlich. Als Honnold oben ankam, machte er ein Foto und winkte den Menschen unten zu.
Honnold hatte vorher 2 Monate lang für die Kletter-Aktion trainiert. Ein 1. Versuch wurde verschoben, weil es geregnet hat. Er klettert oft ohne Seil. Honnold ist weltweit bekannt.
Berühmt wurde er durch den Film "Free Solo". Darin klettert er eine sehr hohe Felswand ohne Seil hoch. Honnold klettert schon seit rund 30 Jahren.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Taiwan

    Taiwan besteht aus einer großen und mehreren kleinen Inseln. Sie liegen in Ost-Asien vor der chinesischen Küste. Die Haupt-Stadt heißt Taipeh. Sie liegt auf der größten Insel. Taiwan hat einen Präsidenten und einen Regierungs-Chef. Die chinesische Regierung sagt: Taiwan ist ein Teil von China. Deshalb gibt es Streit.

  • Internet

    Das Internet ist ein welt-weites Netz aus Computern. Computer auf der ganzen Welt sind über viele Kabel miteinander verbunden. Wenn ein Computer an das Internet angeschlossen ist, kann man darauf Informationen aus aller Welt sehen - zum Beispiel diese Nachrichten in einfacher Sprache. Auch Handys und andere Geräte können sich mit dem Internet verbinden.

zum Wörter-Buch