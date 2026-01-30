Profi-Bergsteiger klettert auf mehr als 500 Meter hohes Haus

Der Kletterer Alex Honnold besteigt ohne Sicherungs-Seil ein Hoch-Haus inTaiwan (dpa / ap / Chiang Ying-ying)

Er brauchte dafür etwa 90 Minuten. Die Aktion wurde im Internet gezeigt. Viele Menschen fanden das zu gefährlich. Als Honnold oben ankam, machte er ein Foto und winkte den Menschen unten zu.

Honnold hatte vorher 2 Monate lang für die Kletter-Aktion trainiert. Ein 1. Versuch wurde verschoben, weil es geregnet hat. Er klettert oft ohne Seil. Honnold ist weltweit bekannt.

Berühmt wurde er durch den Film "Free Solo". Darin klettert er eine sehr hohe Felswand ohne Seil hoch. Honnold klettert schon seit rund 30 Jahren.