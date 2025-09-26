Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Mehr als 25 Tote durch Taifun in Asien

In mehreren Ländern in Asien hat es einen Taifun gegeben. Ein Taifun ist ein schwerer Sturm mit besonders starkem Wind. Durch den Sturm hat es sehr viel geregnet. Deswegen gab es viele Überschwemmungen. Mehr als 25 Menschen sind gestorben.

Ein Mann fotografiert hohe Wellen in Hongkong. Im Hintergrund sind Hoch-Häuser.
In Hongkong gab es durch den Taifun sehr hohe Wellen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vernon Yuen)
In dem Land Taiwan sind mindestens 15 Menschen gestorben. Dort ist ein Damm gebrochen. Ein Damm ist eine Mauer, die Wasser aus Flüssen oder Seen zurückhält. Nach dem Damm-Bruch ist das Wasser über die Felder und in die Straßen geflossen. Mehrere Menschen werden noch vermisst. 18 Menschen wurden verletzt.
Vorher war der Taifun auf den Philippinen. Die Philippinen sind ein Land, das aus mehreren Inseln besteht. Auch dort sind mehrere Menschen durch den Sturm gestorben. Viele Häuser wurden zerstört.
Der Taifun war auch in China. Am Meer in der Stadt Hongkong gab es sehr hohe Wellen. In vielen Regionen ist die Schule ausgefallen.
Wörter-Buch

  • Asien

    Asien ist der größte Erd-Teil. Zu Asien gehören über 40 Länder. Die größten davon sind Russland, China und Indien. In Asien leben etwa 4,5 Milliarden Menschen. Das ist etwas weniger als die Hälfte von allen Menschen auf der Welt.

  • Taifun

    Taifun - so nennt man einen Wirbel-Sturm im Osten oder Süd-Osten von dem Kontinent Asien. Taifune bringen meistens auch viel Regen mit sich. Es gibt deshalb oft schlimme Überschwemmungen.

  • Taiwan

    Taiwan besteht aus einer großen und mehreren kleinen Inseln. Sie liegen in Ost-Asien vor der chinesischen Küste. Die Haupt-Stadt heißt Taipeh. Sie liegt auf der größten Insel. Taiwan hat eine Präsidentin und einen Regierungs-Chef. Die chinesische Regierung sagt: Taiwan ist ein Teil von China. Deshalb gibt es Streit.

  • Philippinen

    Das Land Philippinen liegt in Asien. Die Philippinen sind eine Insel-Gruppe. Das heißt, zu dem Land gehören viele Inseln. Auf den Inseln leben etwas mehr Menschen als in Deuschland. Die Menschen dort sprechen Filipino und Englisch. Die Haupt-Stadt der Philippinen heißt Manila.

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

