In Hongkong gab es durch den Taifun sehr hohe Wellen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vernon Yuen)

In dem Land Taiwan sind mindestens 15 Menschen gestorben. Dort ist ein Damm gebrochen. Ein Damm ist eine Mauer, die Wasser aus Flüssen oder Seen zurückhält. Nach dem Damm-Bruch ist das Wasser über die Felder und in die Straßen geflossen. Mehrere Menschen werden noch vermisst. 18 Menschen wurden verletzt.

Vorher war der Taifun auf den Philippinen. Die Philippinen sind ein Land, das aus mehreren Inseln besteht. Auch dort sind mehrere Menschen durch den Sturm gestorben. Viele Häuser wurden zerstört.

Der Taifun war auch in China. Am Meer in der Stadt Hongkong gab es sehr hohe Wellen. In vielen Regionen ist die Schule ausgefallen.