Die ARD-Nachrichten-Sendung "Tagesschau" auf einem Laptop (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die Tagesschau ist die beliebteste Fernseh-Sendung für Nachrichten in Deutschland. Etwa 10 Millionen Menschen sehen jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau.

In Zukunft soll es eine Ausgabe in einfacher Sprache geben. Das hat die ARD gesagt. Die ARD ist ein Zusammen-Schluss von öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland.

Die Tagesschau in einfacher Sprache kann man dann im auf der Internet-Seite von der tagesschau, beim Fernseh-Sender Tagesschau24 und in den sozialen Medien sehen. Wann es die Sendung geben soll, ist noch nicht klar.

Damit will die ARD Nachrichten für Menschen anbieten, die schwierige Zusammen-Hänge nicht so gut verstehen. Zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung oder Menschen, von denen Deutsch nicht die Mutter-Sprache ist.

Auch der Deutschland-Funk ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Der Deutschland-Funk bietet auch Nachrichten in einfacher Sprache an.