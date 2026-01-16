Nachrichten in
Einfacher Sprache


Die "Tagesschau" um 20 Uhr hat die meisten Zuschauer

Viele Menschen sehen Nachrichten-Sendungen im Fernsehen. Die meisten Zuschauer hat die "Tagesschau" um 20 Uhr. Die Sendung wird im Fernseh-Sender Das Erste gezeigt.

Die Tagesschau mit der Nachrichten-Sprecherin Susanne Daubner auf dem Bild-Schirm von einem Tablet.
Nachrichten im Fernsehen - Die "Tagesschau" um 20 Uhr hat die meisten Zuschauer. (IMAGO / Rüdiger Wölk / IMAGO / Rüdiger Wölk)
Im letzten Jahr haben im Durchschnitt fast 10 Millionen Menschen die Sendung gesehen. Die "Tagesschau" gibt es auch in Einfacher Sprache. Die Sendung kommt von der ARD. Zur ARD gehören mehrere öffentlich-rechtliche Sender. Diese Sender bekommen das Geld aus den Rundfunk-Beiträgen von den Menschen in Deutschland.
Auf Platz 2 ist die Sendung "heute" um 19 Uhr im ZDF. Hier haben im Durchschnitt mehr als 3 Millionen Menschen zugeschaut. Auch das ZDF ist ein öffentlich-rechtlicher Sender.
Auf dem 3. Platz ist die Nachrichten-Sendung "RTL aktuell" mit mehr als 2 Millionen Zuschauern. RTL ist ein Privat-Sender.
Wörter-Buch

  • ARD

    Die ARD ist ein Fernseh-Sender. Man sagt auch "Das Erste" dazu. Die ARD ist aber auch ein Verein: In der ARD arbeiten die Fernseh- und Radio-Sender aus allen Bundes-Ländern zusammen. Diese Sender heißen zum Beispiel Westdeutscher Rundfunk (WDR), Norddeutscher Rundfunk (NDR) oder Mitteldeutscher Rundfunk (MDR). Der lange Name von der ARD ist: "Arbeits-Gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anstalten der Bundesrepublik Deutschland".

  • ZDF

    Das ZDF ist ein Fernseh-Sender. ZDF ist die Abkürzung für „Zweites Deutsches Fernsehen“. Es heißt so, weil es zuerst den Fernseh-Sender ARD gab. Diesen nennt man auch "Das Erste". Das ZDF gibt es seit dem Jahr 1963. Die Zentrale vom ZDF ist in der Stadt Mainz im Bundes-Land Rheinland-Pfalz.

  • Einfache Sprache

    Einfache Sprache ist eine Hilfe für Menschen, die nicht gut lesen können. In Einfacher Sprache sind die Sätze kürzer. Schwierige Worte werden erklärt. Die Nachrichten auf der Seite nachrichtenleicht.de sind in Einfacher Sprache geschrieben.

