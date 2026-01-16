Nachrichten im Fernsehen - Die "Tagesschau" um 20 Uhr hat die meisten Zuschauer. (IMAGO / Rüdiger Wölk / IMAGO / Rüdiger Wölk)

Im letzten Jahr haben im Durchschnitt fast 10 Millionen Menschen die Sendung gesehen. Die "Tagesschau" gibt es auch in Einfacher Sprache. Die Sendung kommt von der ARD. Zur ARD gehören mehrere öffentlich-rechtliche Sender. Diese Sender bekommen das Geld aus den Rundfunk-Beiträgen von den Menschen in Deutschland.

Auf Platz 2 ist die Sendung "heute" um 19 Uhr im ZDF. Hier haben im Durchschnitt mehr als 3 Millionen Menschen zugeschaut. Auch das ZDF ist ein öffentlich-rechtlicher Sender.

Auf dem 3. Platz ist die Nachrichten-Sendung "RTL aktuell" mit mehr als 2 Millionen Zuschauern. RTL ist ein Privat-Sender.