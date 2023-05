Es gibt immer mehr Wölfe in Deutschland. (picture alliance / PantherMedia / Cseh Ioan)

Wölfe waren in Deutschland lange ausgestorben. Das bedeutet: Es gab keine Wölfe mehr in der Natur. Seit ungefähr 20 Jahren hat sich das geändert. In vielen Bundes-Ländern leben wieder Wölfe.

Manche Menschen haben deshalb Angst. Viele Bauern sagen: Die Wölfe sind schlecht für unsere Tiere. Sie töten zum Beispiel Hühner oder Schafe auf der Weide. Und: Viele Tiere haben Angst, wenn ein Wolf in der Nähe ist. Kühe geben dann zum Beispiel weniger Milch. Die Organisation von den Bauern heißt Deutscher Bauern-Verband. Der Bauern-Verband sagt: Ein Teil von den Wölfen soll erschossen werden.

Der NABU sagt: Das muss nicht sein. Die Bauern können ihre Tiere auch anders schützen. Der NABU glaubt: Die Angst vor den Wölfen kommt aus alten Märchen wie "Rot-Käppchen". Die Geschichten vom bösen Wolf sind aber nicht wahr.