Eine Pflegerin hilft einer alten Frau am Rollator (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Vertreter von den Pflegenden sagen: Wir brauchen bessere Bedingungen für unsere Arbeit. Und wir brauchen mehr Unterstützung. Sie haben der Gesundheits-Ministerin fast 150.000 Unterschriften dafür gegeben.

Die Gesundheits-Ministerin heißt Nina Warken. Sie findet: Die Arbeits-Plätze in der Pflege müssen besser und attraktiver werden. Das ist wichtig, weil in der Pflege viele Arbeits-Kräfte fehlen.

Den "Tag der Pflegenden" gibt es in vielen Ländern von der Welt. Er ist immer am 12. Mai. Das ist der Geburtstag von Florence Nightingale. Nightingale ist am 12. Mai 1820 geboren worden. Sie war Kranken-Schwester. Sie hat viele neue Aufgaben für die Pflege entwickelt. Sie war die Gründerin von der modernen Kranken-Pflege.

Nightingale hat in dem Land Groß-Britannien gelebt. Deshalb gibt es in der Stadt London immer eine besondere Aktion am 12. Mai. Dann gibt es eine Messe für Kranken-Pflegerinnen und Pfleger in der berühmten Kirche Westminster Abbey.