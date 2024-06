Im Amt oder bei Nachrichten: Viele Menschen brauchen Leichte Sprache (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

In Leichter Sprache sind die Sätze kurz. In jedem Satz soll nur eine Information sein. In Leichter Sprache werden schwierige Wörter erklärt.

Expertinnen und Experten sagen: Wir brauchen in Deutschland viel mehr Leichte Sprache. Ungefähr 14 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner brauchen Leichte Sprache. Deswegen sollten viel mehr Dinge auch in Leichter Sprache aufgeschrieben werden.

Unsere Texte bei "NachrichtenLeicht" schreiben wir nicht in Leichter Sprache. Wir benutzen Einfache Sprache. Das ist so ähnlich. Für Einfache Sprache gibt es aber weniger Regeln als für Leichte Sprache.