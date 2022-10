Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit war in Erfurt (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Am 3. Oktober im Jahr 1990 haben sich die beiden deutschen Staaten BRD und DDR wieder zusammen geschlossen. Vorher waren sie mehr als 40 Jahre lang getrennt. In der Stadt Erfurt im Bundes-Land Thüringen hat es eine offizielle Feier gegeben. Mit dabei waren wichtige Politikerinnen und Politiker. Sie haben gesagt: Es gibt noch immer Unterschiede zwischen den Bundes-Ländern im Osten und im Westen. Aber es ist wichtig, dass die Menschen zusammen halten.

In diesem Jahr hat es in vielen Städten Proteste gegeben. Vor allem in Ost-Deutschland sind Menschen auf die Straße gegangen. Sie sagen: Wir sind unzufrieden. Zum Beispiel kritisieren sie, dass viele Sachen teurer geworden sind. Viele von den Protesten haben Rechts-Extremisten und Rechts-Extremistinnen organisiert. Sie wollen, dass die Bundes-Regierung zurücktritt.



Viele Menschen haben aber auch gegen die Rechts-Extremisten protestiert. Sie sagen: Die Forderungen von rechts-radikalen Menschen sind gefährlich.