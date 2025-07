Neue Kämpfe in dem Land Syrien

In Syrien gibt es wieder Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen. (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Die meisten Menschen in Suweida sind Drusen. Die Drusen sind eine Religions-Gruppe.

Die Regierung von Syrien hat Soldaten nach Suweida geschickt. Das Land Israel ist ein Nachbar-Land von Syrien. Israel sagt: Die Soldaten von Syrien haben die Drusen angegriffen. Israel sagt: Wir beschützen die Drusen. Deswegen hat Israel Ziele in Syrien mit Flugzeugen angegriffen.

Menschen in Syrien sagen: Bei den Kämpfen in Suweida sind mehr als 500 Menschen getötet worden. Was aber ganz genau passiert ist, kann man gerade kaum überprüfen.

Die Regierung von Syrien hat nun gesagt: Wir holen unsere Soldaten aus Suweida wieder zurück. Sie sagt: Wir werden die Drusen jetzt beschützen. Und die Regierung von Israel hat gesagt: Wir hören auf mit den Angriffen auf Syrien.

In Syrien ist gerade viel durcheinander. Dort hat es lange einen Bürger-Krieg gegeben. Dabei haben verschiedene Gruppen gegeneinander gekämpft. Seit Dezember gibt es eine Übergangs-Regierung. Damals ist der alte Macht-Haber Assad aus dem Land geflohen. Manche Menschen sagen: Die Übergangs-Regierung ist gefährlich. Sie sagen: Vielleicht sind Terroristen bei der Übergangs-Regierung.