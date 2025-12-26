Nachrichten in
Einfacher Sprache


Erste Abschiebung von Deutschland nach Syrien seit 2011

Die Bundes-Regierung hat einen Mann in das Land Syrien abgeschoben. Er war aus Syrien nach Deutschland geflohen. In Deutschland hat er Verbrechen begangen und war im Gefängnis. Es ist die erste Abschiebung nach Syrien seit dem Jahr 2011.

Audio herunterladen
Ein Foto zeigt zerstörte Häuser in der syrischen Stadt Harasta.
Viele Städte in Syrien sind zerstört. Hier sieht man die syrische Stadt Harasta. (Moawia Atrash / dpa )
Seit 2011 war Bürger-Krieg in Syrien. Deswegen gab es keine Abschiebungen mehr in das Land. Jetzt hat Syrien eine neue Regierung. Die Bundes-Regierung sagt: Syrien ist wieder sicher genug. Es können bald wieder mehr Menschen nach Syrien abgeschoben werden.
Viele Menschen-Rechts-Gruppen kritisieren die Bundes-Regierung dafür. Sie sagen: Es dürfen keine Menschen nach Syrien abgeschoben werden. Syrien ist kein sicheres Land. Es gibt dort immer noch viel Gewalt.
Ein Beispiel für die Gewalt ist in der Stadt Aleppo. Soldaten von der syrischen Armee und kurdische Kämpfer haben sich angegriffen und geschossen. Dabei sind auch 2 Menschen gestorben, die nicht gekämpft haben.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Syrien

    Syrien ist ein arabisches Land. Die Hauptstadt heißt Damaskus. In Syrien war lange Bürger-Krieg. Soldaten von Diktator Assad haben gegen bewaffnete Bürger und andere Gruppen gekämpft. Assad ist aber im Dezember 2024 gestürzt worden. Die meisten Menschen in Syrien sprechen Arabisch. Viele Syrer sind Muslime, einige sind Christen.

  • Bürger-Krieg

    Ein Bürger-Krieg ist ein Krieg in einem Land. Dabei kämpft nicht ein Land gegen ein anderes, sondern verschiedene Gruppen in einem Land kämpfen gegeneinander.

  • Kurden

    Die Kurden sind ein großes Volk. Sie sprechen eine eigene Sprache. Die Sprache heißt Kurdisch. Die Kurden haben aber kein eigenes Land. Sie leben vor allem in 4 Ländern: in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. Die meisten Kurden sind Muslime. Es gibt aber auch Kurden mit einer anderen Religion.

zum Wörter-Buch