Erste Abschiebung von Deutschland nach Syrien seit 2011

Viele Städte in Syrien sind zerstört. Hier sieht man die syrische Stadt Harasta. (Moawia Atrash / dpa )

Seit 2011 war Bürger-Krieg in Syrien. Deswegen gab es keine Abschiebungen mehr in das Land. Jetzt hat Syrien eine neue Regierung. Die Bundes-Regierung sagt: Syrien ist wieder sicher genug. Es können bald wieder mehr Menschen nach Syrien abgeschoben werden.

Viele Menschen-Rechts-Gruppen kritisieren die Bundes-Regierung dafür. Sie sagen: Es dürfen keine Menschen nach Syrien abgeschoben werden. Syrien ist kein sicheres Land. Es gibt dort immer noch viel Gewalt.

Ein Beispiel für die Gewalt ist in der Stadt Aleppo. Soldaten von der syrischen Armee und kurdische Kämpfer haben sich angegriffen und geschossen. Dabei sind auch 2 Menschen gestorben, die nicht gekämpft haben.