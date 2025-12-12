1 Jahr nach Sturz von Diktator: Große Feiern in Syrien

Menschen feiern 1 Jahr nach dem Sturz von dem Diktator Assad. (Omar Sanadiki / AP / dpa / Omar Sanadiki)

Viele Menschen in Syrien haben den Jahres-Tag auf den Straßen gefeiert. Sie sind froh, dass die Diktatur von al-Assad vorbei ist. Auch in Deutschland haben Menschen aus Syrien gefeiert.

Im Moment regiert der Übergangs-Präsident Ahmed al-Scharaa in Syrien. Er hat gesagt: Die Menschen sollen zeigen: Wir gehören als Land zusammen.

Al-Scharaa hat mit seinen Kämpfern den Diktator al-Assad vertrieben. Al-Scharaa war früher ein islamistischer Terrorist.

Al-Scharaa und die meisten Menschen in Syrien sind sunnitische Muslime. Es gibt aber auch Kurden, Drusen und Christen. Viele Menschen sind unsicher, ob al-Scharaa allen Menschen in Syrien Frieden und Freiheit bringt.