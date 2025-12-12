Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


1 Jahr nach Sturz von Diktator: Große Feiern in Syrien

In dem Land Syrien gab es große Feiern. Vor 1 Jahr ist der damalige Präsident Baschar al-Assad aus Syrien geflohen. Al-Assad hat mehr als 10 Jahre lang Krieg gegen sein eigenes Volk geführt.

Syrer rufen Slogans und schwenken Fahnen.
Menschen feiern 1 Jahr nach dem Sturz von dem Diktator Assad. (Omar Sanadiki / AP / dpa / Omar Sanadiki)
Viele Menschen in Syrien haben den Jahres-Tag auf den Straßen gefeiert. Sie sind froh, dass die Diktatur von al-Assad vorbei ist. Auch in Deutschland haben Menschen aus Syrien gefeiert.
Im Moment regiert der Übergangs-Präsident Ahmed al-Scharaa in Syrien. Er hat gesagt: Die Menschen sollen zeigen: Wir gehören als Land zusammen.
Al-Scharaa hat mit seinen Kämpfern den Diktator al-Assad vertrieben. Al-Scharaa war früher ein islamistischer Terrorist.
Al-Scharaa und die meisten Menschen in Syrien sind sunnitische Muslime. Es gibt aber auch Kurden, Drusen und Christen. Viele Menschen sind unsicher, ob al-Scharaa allen Menschen in Syrien Frieden und Freiheit bringt.

Wörter-Buch

  • Syrien

    Syrien ist ein arabisches Land. Die Hauptstadt heißt Damaskus. In Syrien war lange Bürger-Krieg. Soldaten von Diktator Assad haben gegen bewaffnete Bürger und andere Gruppen gekämpft. Assad ist aber im Dezember 2024 gestürzt worden. Die meisten Menschen in Syrien sprechen Arabisch. Viele Syrer sind Muslime, einige sind Christen.

  • Diktatur

    Diktatur bedeutet, dass in einem Land ein Mensch alleine herrscht. Diesen Herrscher nennt man Diktator oder Diktatorin. In einer Diktatur dürfen die Menschen nicht frei wählen. Sie dürfen auch nicht frei ihre Meinung sagen. Sie werden unterdrückt.

  • Baschar al-Assad

    Baschar al-Assad war Präsident von dem Land Syrien. Im Dezember 2024 ist Assad gestürzt worden. Rebellen-Gruppen haben das Land eingenommen. Assad war ein brutaler Diktator. Er hat viele Menschen foltern und töten lassen. Im Jahr 2011 hatten viele Menschen in Syrien für mehr Demokratie demonstriert. Assad hat die Demonstrationen mit viel Gewalt beenden lassen. Seitdem hat es einen Bürger-Krieg gegeben. Millionen Menschen mussten fliehen.

  • Islamismus

    Der Islamismus ist eine radikale Auslegung vom Islam. Islamisten haben eine besonders strenge Vorstellung vom Islam und seinen Regeln. Und sie wollen, dass ihre Religion über das Leben von allen Menschen bestimmt. Sie finden, dass die Religion auch die Politik bestimmen soll. Manche Islamisten wollen ihre Vorstellungen mit Gewalt durchsetzen. Diese gewalttätigen Islamisten versuchen, mit Waffen und mit Anschlägen ihre Ziele zu erreichen.

  • Terrorist

    Ein Terrorist ist ein Mensch, der einen Staat mit Gewalt verändern will. Das nennt man Terror oder Terrorismus. Terroristen machen zum Beispiel Bomben-Anschläge. Oder sie greifen Polizisten oder Soldaten an. Terroristen entführen auch Menschen.

  • Musliminnen und Muslime

    Musliminnen und Muslime gehören der Religion Islam an. Das ist eine der Welt-Religionen, wie das Christentum. Gott heißt im Islam Allah. Der Prophet Mohammed gilt als Begründer des Islam. Das heilige Buch der Muslime ist der Koran. Ein Land, in dem viele Muslime leben, ist zum Beispiel die Türkei.

  • Kurden

    Die Kurden sind ein großes Volk. Sie sprechen eine eigene Sprache. Die Sprache heißt Kurdisch. Die Kurden haben aber kein eigenes Land. Sie leben vor allem in 4 Ländern: in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. Die meisten Kurden sind Muslime. Es gibt aber auch Kurden mit einer anderen Religion.

  • Christinnen und Christen

    Christinnen und Christen sind Menschen, die an die Bibel und an Jesus Christus glauben. Das Christentum ist eine der großen Welt-Religionen. In Deutschland sind die meisten Menschen Christen. Manche von ihnen sind evangelisch und manche katholisch.

