Reform-Projekt von der Katholischen Kirche zu Ende

Bischöfe und Gläubige haben 6 Jahre lang diskutiert: Wie soll sich die Katholische Kirche in Deutschland verändern? Es ging auch um den Umgang mit sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche. Jetzt sind die Beratungen zu Ende.

Die Beratungen über Reformen in der Katholischen Kirchen heißen auch "Synodaler Weg". An den Beratungen haben auch Laien teilgenommen. In der Kirche sind Laien Männer und Frauen, die kein Studium als Priester gemacht haben.
Ein wichtiges Thema bei den Beratungen war der sexuelle Missbrauch in der Katholischen Kirche. Betroffene von sexueller Gewalt sagen: Es muss noch viel mehr gemacht werden, um Missbrauch zu verhindern.
Außerdem haben die 200 Teilnehmer über diese Themen gesprochen: Können Frauen mehr Rechte in der Katholischen Kirche bekommen? Können homo-sexuelle Paare einen Segen bekommen?
Georg Bätzing ist der Vorsitzende von der Deutschen Bischofs-Konferenz. Bätzing sagt: Der "Synodale Weg" war wichtig für Veränderungen in der Kirche. Andere Teilnehmer finden: Der Papst und die Leitung von der Katholischen Kirche in der Welt haben zu wenig mit dem "Synodalen Weg" zusammen gearbeitet. Die Reformen in der Kirche sollen weiter gehen.
Wörter-Buch

  • Katholische Kirche

    Die Katholische Kirche ist eine der großen Religions-Gemeinschaften in Deutschland und in der Welt. Die Gläubigen nennt man Katholiken oder Katholikinnen. Katholik wird man durch die Taufe. Die meisten Familien lassen ihre Kinder als Babys taufen. Der oberste Chef von der katholischen Kirche in der ganzen Welt ist der Papst. Katholiken sind Christen. Die meisten Christen in Deutschland sind entweder katholisch oder evangelisch.

  • Bischof oder Bischöfin

    Ein Bischof oder eine Bischöfin ist eine wichtige Person in der Kirche. Er oder sie ist immer für eine bestimmte Region zuständig. In der Katholischen Kirche können nur Männer Bischof werden. In der Evangelischen Kirche gibt es auch Bischöfinnen.

  • Sexueller Missbrauch

    Sexueller Missbrauch ist, wenn ein Mensch einen anderen Mensch zwingt, ihn oder sie an intimen Körper-Bereichen zu berühren oder mit ihm oder ihr Sex zu haben. Sexueller Missbrauch kann aber auch schon dort beginnen, wenn ein Mensch einen anderen Menschen so berührt, dass es dem anderen Menschen unangenehm ist. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen und wird bestraft. Wer sich nicht traut, zur Polizei zu gehen, kann auch bei Beratungs-Stellen Hilfe bekommen. Man kann zum Beispiel beim Verein "Der Weiße Ring" anrufen: Die Telefon-Nummer ist 116 006.

  • Reform

    Eine Reform ist eine Veränderung. Sie ist ohne Gewalt. Politiker machen oft Reformen. Eine Reform ist zum Beispiel ein neues Gesetz. Eine Reform kann auch bedeuten, dass eine Organisation neu geordnet wird. Manchmal fordern Menschen Reformen in ihrem Land. Das bedeutet: Sie sind unzufrieden mit der Politik von ihrer Regierung.

