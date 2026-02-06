Reform-Projekt von der Katholischen Kirche zu Ende

Die katholische Kirche hat 6 Jahre lang über Reformen beraten. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Die Beratungen über Reformen in der Katholischen Kirchen heißen auch "Synodaler Weg". An den Beratungen haben auch Laien teilgenommen. In der Kirche sind Laien Männer und Frauen, die kein Studium als Priester gemacht haben.

Ein wichtiges Thema bei den Beratungen war der sexuelle Missbrauch in der Katholischen Kirche. Betroffene von sexueller Gewalt sagen: Es muss noch viel mehr gemacht werden, um Missbrauch zu verhindern.

Außerdem haben die 200 Teilnehmer über diese Themen gesprochen: Können Frauen mehr Rechte in der Katholischen Kirche bekommen? Können homo-sexuelle Paare einen Segen bekommen?

Georg Bätzing ist der Vorsitzende von der Deutschen Bischofs-Konferenz. Bätzing sagt: Der "Synodale Weg" war wichtig für Veränderungen in der Kirche. Andere Teilnehmer finden: Der Papst und die Leitung von der Katholischen Kirche in der Welt haben zu wenig mit dem "Synodalen Weg" zusammen gearbeitet. Die Reformen in der Kirche sollen weiter gehen.