Das ist die US-Sängerin Taylor Swift auf der Bühne. (Martha Asencio-Rhine / Tampa Bay T / Martha Asencio-Rhine)

Die Zeitung "Time" meint: Taylor Swift ist eine große Persönlichkeit. Die Sängerin hat in einer schwierigen Zeit, einen Weg gefunden, Grenzen zu überwinden. "Time" sagt auch: Niemand ist so gut darin, so viele Menschen zu bewegen. Taylor Swift vermittelt, dass Gefühle und Erfahrungen vor allem von Frauen wichtig sind.

Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen in der Pop-Geschichte. Sie hat mehr Nummer-1-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte von den US-Charts. Mit ihren Songs und den Konzerten verdient sie sehr viel Geld. Außerdem hat Taylor Swift viel Einfluss: Bei Instagram hat sie 277 Millionen Follower.

Im letzten Jahr war der Präsident von der Ukraine, Wolodomyr Selenskyj, "Person des Jahres".