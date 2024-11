Super-Reiche machen die Klima-Krise schlimmer

Super-reiche Menschen machen die Klima-Krise schlimmer. Das hat die Hilfs-Organisation Oxfam heraus gefunden. Sie sagt: Die reichsten Menschen in der Welt verursachen sehr viele klima-schädliche Gase. Und zwar erzeugen sie in 90 Minuten so viel wie andere Menschen in ihrem ganzen Leben.