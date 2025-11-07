Super-Mond war in Deutschland gut zu sehen

In Deutschland konnte man in der letzten Nacht einen Super-Mond beobachten. (dpa / Armin Weigel)

In den meisten Gebieten von Deutschland konnte man den Super-Mond gut beobachten.

Der Mond dreht sich immer um die Erde. Aber er ist nicht immer gleich weit weg. Manchmal ist er weiter weg. Manchmal ist er näher dran. In der letzten Nacht war er sehr nah.

Das Wetter war fast überall in Deutschland sehr gut, um den Mond zu sehen. Denn es gab keine oder nur wenige Wolken. Wetter-Experten sagen: Nur an der Küste von der Nord-See und der Ost-See waren die Wolken zu dicht. Dort konnte man den Super-Mond nicht sehen.