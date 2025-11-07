Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Super-Mond war in Deutschland gut zu sehen

In der Nacht auf Donnerstag war etwas Besonderes am Himmel zu sehen: ein Super-Mond. Das bedeutet: Der Mond war unserer Erde besonders nah. Deswegen sah er größer und heller aus als sonst.

Audio herunterladen
Der Voll-Mond geht über der herbstlichen Landschaft nahe Regensburg auf.
In Deutschland konnte man in der letzten Nacht einen Super-Mond beobachten. (dpa / Armin Weigel)
In den meisten Gebieten von Deutschland konnte man den Super-Mond gut beobachten.
Der Mond dreht sich immer um die Erde. Aber er ist nicht immer gleich weit weg. Manchmal ist er weiter weg. Manchmal ist er näher dran. In der letzten Nacht war er sehr nah.
Das Wetter war fast überall in Deutschland sehr gut, um den Mond zu sehen. Denn es gab keine oder nur wenige Wolken. Wetter-Experten sagen: Nur an der Küste von der Nord-See und der Ost-See waren die Wolken zu dicht. Dort konnte man den Super-Mond nicht sehen.
Diese Meldung als epub herunterladen.