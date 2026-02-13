Donald Trump ärgert sich über Super-Bowl-Show von Sänger Bad Bunny

Der Musiker Bad Bunny ist in der Pause von dem Super Bowl aufgetreten. (imago/ UPI Photo / David Tulis)

Bad Bunny ist im Moment einer von den erfolgreichsten Sängern auf der Welt. Er kommt aus Puerto Rico. Die Karibik-Insel Puerto Rico gehört zu den USA. Die Menschen auf Puerto Rico sprechen Spanisch. Darum singt Bad Bunny auch auf Spanisch. Es war das erste Mal, dass beim Super Bowl ein Sänger nur Spanisch gesungen hat.

Donald Trump hat dazu gesagt: Der Auftritt war schrecklich. Der Auftritt zeigt nicht, wie großartig Amerika ist. Und außerdem versteht niemand, was Bad Bunny singt. Das stimmt aber nicht. Viele Menschen in den USA sprechen Spanisch. Fast jeder 5. Einwohner von den USA ist Latino. Das sind Menschen, deren Familien aus Latein-Amerika stammen. Außerdem haben viele Menschen den Auftritt gefeiert.

Trump hat sich aber auch geärgert, weil Bad Bunny ein Gegner von ihm ist. Der Sänger hat immer wieder die Politik von Donald Trump kritisiert. Zum Beispiel hat er die Gewalt gegen Migranten kritisiert. Bad Bunny hat bei der Show auch betont: Liebe ist stärker als Hass. Die Menschen von Amerika sollen zusammenhalten.

Den Super Bowl gewonnen hat die Mannschaft Seattle Seahawks. Sie hat damit zum 2. Mal in ihrer Geschichte das Finale gewonnen. Die Seattle Seahawks haben sich in dem Spiel gegen die Mannschaft New England Patriots durchgesetzt.