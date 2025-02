American Football

American Football ist englisch und bedeutet Amerikanischer Fuß-Ball. Es ist eine Sport-Art mit einem Ball, der wie ein Ei geformt ist. Das Feld ist ungefähr so groß wie ein Fußball-Feld. 2 Mannschaften spielen gegen-einander. Sie müssen versuchen, den Ball über das ganze Feld zu spielen. Sie müssen ihn ganz hinten in das Feld vom Gegner bekommen. Die Spieler und Spielerinnen dürfen den Ball schießen. Sie dürfen ihn aber auch in die Hand nehmen und werfen.