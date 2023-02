Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl

Super Bowl: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs (dpa / AP / Marcio J. Sanchez)

Die Mannschaft Kansas City Chiefs hat gegen die Mannschaft Philadelphia Eagles gespielt. Das Ergebnis war 38 zu 35. American Football ist die beliebteste Sport-Art in den USA.

Das Spiel war in diesem Jahr besonders. In beiden Mannschaften hat ein schwarzer Quarterback gespielt. Der Quarterback ist der wichtigste Spieler der Mannschaft. Das gab es vorher noch nie.

Sehr viele Menschen aus der ganzen Welt haben das Spiel angeschaut. Auch in Deutschland sind viele Menschen in der Nacht wachgeblieben. Weil die USA so weit weg liegen, gibt es dort eine andere Uhrzeit. In der Pause gibt es jedes Jahr ein Konzert. Dieses Jahr ist Rihanna aufgetreten. Sie ist eine sehr bekannte Sängerin.