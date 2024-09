Die Fidschi-Inseln (picture alliance / Westend61 / Thomas Haupt)

Das liegt vor allem am Klima-Wandel. Die Forschenden sagen: Das Wasser in der Süd-See wird in den nächsten Jahren noch wärmer werden. Die Meere versauern deshalb. Das ist schlecht für viele Tiere, zum Beispiel für die Korallen.

Korallen sind sehr wichtig für das Öko-System in der Süd-See. Sterben die Korallen, sterben auch viele Fische.

Der Chef von den Vereinten Nationen heißt Antonio Guterres. Er sagt: Viele Inseln in der Süd-See sind in Gefahr. Das Wasser wird dort jedes Jahr wärmer. Und: Das Wasser steigt. Irgendwann werden die Inseln überflutet.

Viele Insel-Bewohner haben dann kein zu Hause mehr. Sie müssen fliehen. Guterres sagt: Die großen Länder der Erde müssen den Inseln in der Süd-See helfen. Sie müssen auch endlich mehr gegen den Klima-Wandel unternehmen.