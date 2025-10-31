Deutschland fordert Ende von der Gewalt im Sudan

Ein Foto von Al-Fashir von oben. Dort soll es grausame Morde gegeben haben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Planet Labs PBC)

Die Armee von dem Sudan ist geteilt. Ein Teil kämpft für den Herrscher von dem Sudan. Ein anderer Teil kämpft für seinen ehemaligen Stell-Vertreter. Dieser Teil von der Armee heißt RSF-Miliz. Die Soldaten von der RSF-Miliz haben die Macht in einem großen Teil von dem Sudan.

Die Armee von dem Herrscher hatte nur noch die Macht in einer Stadt in diesem Landes-Teil. Die Stadt heißt Al-Faschir. Vor einigen Tagen hat die RSF-Miliz Al-Faschir erobert. Es gibt Berichte, dass die Kämpfer von der RSF sehr grausam sind. Ärzte sagen: Die RSF-Kämpfer haben mehr als 1.500 unbewaffnete Menschen umgebracht. Die Kämpfer sollen sogar in einem Kranken-Haus mehrere Hundert Menschen ermordet haben.

Die Regierung von Deutschland sagt: Die Leute von der RSF werden dafür vor ein Gericht gestellt und bestraft. Die Vereinten Nationen sagen: So schlimm wie im Sudan ist es nirgendwo auf der Welt. Die Armee und die RSF müssen sofort verhandeln.