Neuer Bahnhof in Stuttgart wird wohl noch später fertig

Die Bahn verschiebt den Start von Stuttgart21 schon wieder. (Bernd Weißbrod/dpa)

Die Baustelle heißt "Stuttgart 21". Sie gibt es seit dem Jahr 2010. Eigentlich sollte der neue Bahnhof im Jahr 2019 fertig sein. Es hat aber viele Probleme gegeben. Zuletzt hat die Deutsche Bahn gesagt: Bis Ende 2026 wird der erste Teil des Bahnhofs fertig. Aber auch das wird wohl nicht klappen. Medien berichten: Es gibt Probleme mit der Technik. Wann der Bahnhof fertig wird, ist jetzt wieder völlig offen.

Die Deutsche Bahn wird wegen "Stuttgart 21" viel kritisiert. Die Baustelle ist auch viel teurer geworden als gedacht. Viele Menschen sagen deswegen: Die Bahn hat viele Fehler gemacht. Und das schadet der gesamten Deutschen Bahn.