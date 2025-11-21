Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Neuer Bahnhof in Stuttgart wird wohl noch später fertig

Der neue Haupt-Bahnhof in der Stadt Stuttgart soll eigentlich Ende 2026 eröffnet werden. Doch das wird wohl nicht klappen. Medien berichten: Es gibt wieder Probleme auf der Baustelle. Dabei hat die Deutsche Bahn die Eröffnung schon mehrmals verschoben.

Bauarbeiter arbeiten auf der Baustelle von Stuttgart21.
Die Bahn verschiebt den Start von Stuttgart21 schon wieder. (Bernd Weißbrod/dpa)
Die Baustelle heißt "Stuttgart 21". Sie gibt es seit dem Jahr 2010. Eigentlich sollte der neue Bahnhof im Jahr 2019 fertig sein. Es hat aber viele Probleme gegeben. Zuletzt hat die Deutsche Bahn gesagt: Bis Ende 2026 wird der erste Teil des Bahnhofs fertig. Aber auch das wird wohl nicht klappen. Medien berichten: Es gibt Probleme mit der Technik. Wann der Bahnhof fertig wird, ist jetzt wieder völlig offen.
Die Deutsche Bahn wird wegen "Stuttgart 21" viel kritisiert. Die Baustelle ist auch viel teurer geworden als gedacht. Viele Menschen sagen deswegen: Die Bahn hat viele Fehler gemacht. Und das schadet der gesamten Deutschen Bahn.
Wörter-Buch

  • Deutsche Bahn

    Die Deutsche Bahn ist das größte deutsche Verkehrs-Unternehmen. In Deutschland hat sie fast 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Deutsche Bahn ist ein bundes-eigenes Unternehmen. Das heißt: Sie gehört dem Staat. Außerdem gibt es in Deutschland auch private Bahn-Unternehmen.

