Tote nach Sturm in China

In Peking ist durch einen Sturm so viel Regen gefallen wie noch nie. (Andy Wong / AP / dpa / Andy Wong)

Bei dem Sturm hat es in Peking so viel geregnet wie noch nie. Die Wetter-Behörde hat den Regen gemessen. Die Experten von der Behörde sagen: Es hat seit 140 Jahren nicht so viel Regen in Peking gegeben.

Bei dem Sturm sind Straßen überschwemmt worden. Der Regen hat auch Strom-Leitungen und Wasser-Leitungen kaputt gemacht. Viele Menschen haben in Not-Unterkünften geschlafen, also zum Beispiel in Schul-Gebäuden.

Auch in Japan hat es einen Sturm gegeben. Auch dort sind Menschen gestorben. In vielen Häusern gab es keinen Strom, weil der Sturm so stark war.