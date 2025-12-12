Die hohen Wohn-Kosten führen zu mehr Armut

Die Kosten für Miete, Heizung und Strom belasten vor allem Menschen mit wenig Einkommen (Das ist ein Symbolbild). (picture alliance / dpa / Fernando Gutierrez-Juarez)

Der Verband, der die Studie gemacht hat, heißt Paritätischer Wohlfahrts-Verband. Er hat alle Kosten für das Wohnen berechnet. Also: Neben der Miete auch das Geld, das man für Heizung und Strom bezahlen muss. Wenn jemand arm ist oder arm werden könnte, nennen die Fach-Leute das armuts-gefährdet. In Deutschland gelten 13 Millionen Menschen als armuts-gefährdet.

Arm bedeutet: Die Menschen in einem Haushalt haben weniger als 60 Prozent von dem mittleren Einkommen aller Menschen in Deutschland zur Verfügung. Das sind im Moment 1.088 Euro plus die Wohn-Kosten.