Nachrichten in
Einfacher Sprache


Studie: Immer mehr Menschen offen für rechts-extreme Ideen

Immer mehr Menschen in Deutschland finden rechts-extreme Ideen nicht mehr so schlimm. Besonders jüngere Menschen sind dafür offen. Das zeigt eine neue Studie, die das Bundes-Kriminal-Amt vorgestellt hat.

Audio herunterladen
Mehrere Menschen stehen auf einem Platz und halten Deutschland-Fahnen in der Hand.
Eine Demonstration von einer rechten Gruppe in der Stadt München. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)
Die Forscher und Forscherinnen sagen: Jeder 3. Mensch unter 40 Jahren ist offen für rechts-extreme Ideen. Aber so richtig überzeugt von rechts-extremen Ideen sind deutlich weniger Menschen. Das sind vor allem Menschen mit wenig Bildung.
Für die Studie wurden 5 Jahre lang Menschen befragt. Die Teilnehmer sollten Aussagen bewerten. Eine Aussage war zum Beispiel: "Ein Staat sollte einen Führer haben, der das Land zum Wohle aller mit starker Hand regiert." Jeder 6. Teilnehmer hat diesem Satz zugestimmt.
Eine gute Nachricht war für die Forscher: Die große Mehrheit von den Befragten findet die Demokratie und den Rechts-Staat immer noch wichtig.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • rechts-extrem

    Rechts-Extreme wollen, dass nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben. Sie denken zum Beispiel, dass Deutsche besser sind als Ausländer. Oder sie denken, Christen sind besser als Juden oder Muslime. Manche Rechts-Extreme sind gewalttätig. Sie greifen zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit Behinderung an. In Deutschland gibt es mehrere rechts-extreme Parteien.

  • Bundes-Kriminal-Amt

    Das Bundes-Kriminal-Amt ist ein Teil von der deutschen Polizei. Die Abkürzung heißt BKA. Das BKA ermittelt in besonders schweren Kriminal-Fällen. Das BKA ist auch dafür zuständig, dass die Polizei aus verschiedenen Bundes-Ländern gut zusammen arbeitet. Und es organisiert die Zusammen-arbeit mit der Polizei aus anderen Ländern.

  • Rechts-Staat

    Wenn ein Land ein Rechts-Staat ist, bedeutet das: In dem Land gibt es Gesetze, die für alle gelten. Und diese Gesetze werden auch durchgesetzt: Wer gegen die Gesetze verstößt, wird bestraft. Und wer nichts Böses tut, bleibt frei.

  • Demokratie

    Demokratie bedeutet: Herrschaft des Volkes. Wenn ein Land eine Demokratie ist, dann dürfen die Menschen frei wählen, wer das Land regieren soll. In der Demokratie entscheidet die Mehrheit: Wer die meisten Stimmen bekommt, darf regieren. Die Regierung muss aber auch die Rechte der Minderheit achten. Auch die Parteien mit weniger Stimmen dürfen mitreden und manchmal mitentscheiden. In einer echten Demokratie gibt es außerdem freie Medien, damit sich die Menschen gut informieren können.

zum Wörter-Buch