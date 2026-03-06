Studie: Immer mehr Menschen offen für rechts-extreme Ideen

Eine Demonstration von einer rechten Gruppe in der Stadt München. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Die Forscher und Forscherinnen sagen: Jeder 3. Mensch unter 40 Jahren ist offen für rechts-extreme Ideen. Aber so richtig überzeugt von rechts-extremen Ideen sind deutlich weniger Menschen. Das sind vor allem Menschen mit wenig Bildung.

Für die Studie wurden 5 Jahre lang Menschen befragt. Die Teilnehmer sollten Aussagen bewerten. Eine Aussage war zum Beispiel: "Ein Staat sollte einen Führer haben, der das Land zum Wohle aller mit starker Hand regiert." Jeder 6. Teilnehmer hat diesem Satz zugestimmt.

Eine gute Nachricht war für die Forscher: Die große Mehrheit von den Befragten findet die Demokratie und den Rechts-Staat immer noch wichtig.