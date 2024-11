Das sogenannte "Rausch-Trinken" bei Jugendlichen in Deutschland nimmt wieder zu. (picture alliance / dpa / Ingo Wagner)

Die Umfrage hat die Bundes-Zentrale für gesundheitliche Aufklärung gemacht. Sie hat dazu auch Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren befragt. Von den männlichen Jugendlichen haben einige gesagt: Wir haben an einem Tag 5 Gläser Alkohol oder mehr getrunken. Junge Frauen haben eher nicht so viel getrunken.

Die Bundes-Zentrale sagt: Jugendliche und junge Erwachsene trinken wieder so viel wie vor der Corona-Pandemie. In der Corona-Zeit haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger getrunken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es in der Corona-Zeit weniger Feste gab und Kneipen geschlossen waren.

Experten warnen: Alkohol ist schlecht für die Gesundheit. Regelmäßiges Trinken kann süchtig machen. Der Drogen-Beauftragte von der Bundes-Regierung heißt Burkhard Blienert. Er findet: Jugendliche bis 16 Jahre sollten gar keinen Alkohol trinken dürfen. In Deutschland dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Alkohol trinken, wenn die Eltern dabei sind.