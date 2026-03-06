Schon wenig Straßen-Lärm kann krank machen

Straßen-Lärm hat Folgen für die Gesundheit. (Imago / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

74 Erwachsene haben bei der Studie mitgemacht. Sie waren im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Die Studien-Teilnehmer haben in ihren eigenen Schlaf-Zimmern geschlafen. Manchmal war es ruhig. Manchmal hörten sie über Laut-Sprecher Straßen-Lärm. Er war ungefähr so laut wie ein leises Gespräch.

Am nächsten Morgen haben die Forscher die Studien-Teilnehmer untersucht. Ein Ergebnis war: Schon nach einer Nacht mit Straßen-Lärm schlug das Herz von den Teilnehmern schneller. Außerdem waren bei manchen die Blut-Gefäße weniger elastisch als vorher. Wenig elastische Blut-Gefäße können zu Herz-Krankheiten führen.

Forscher sagen: Es ist wichtig, dass der Straßen-Lärm in den Städten weniger wird. Dafür könnte man zum Beispiel mehr Zonen mit Tempo 30 einführen. Auch mehr Bäume und Grün-Flächen würden helfen. Sie schützen vor Lärm.