Der 17. Kinder- und Jugendbericht wird vorgestellt. (Annette Riedl/dpa)

In Deutschland gibt es ungefähr 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Studie zeigt, wie es ihnen geht. Das wollte auch die Bundes-Regierung wissen. Für sie wurde die Untersuchung gemacht.

Das Ergebnis: Viele junge Menschen sehen kritisch auf die Situation in der Welt und auf ihre eigene Zukunft. Viele junge Menschen haben auch kein Vertrauen mehr in die Politik. Die Familien-Ministerin will das ändern. Sie heißt Lisa Paus. Lisa Paus hat dafür einen Plan angekündigt: Junge Menschen sollen mehr bei politischen Entscheidungen mitmachen.

Die Familien-Ministerin will damit auch verhindern, dass junge Menschen auf die Versprechungen von extremen Parteien hereinfallen.

Die Bundesregierung muss dem Bundestag einmal in der Wahl-Periode einen Bericht zur Situation der jungen Menschen vorlegen.