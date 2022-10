Große Missbrauchs-Studie

Ausgaben von der Studie zu Gewalt im Sport. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

In der Studie erzählen 72 Menschen ihre Geschichte. Sie alle haben sexuelle Gewalt in Sport-Vereinen erlebt. Zum Beispiel durch Trainer in Fußball-Vereinen, in Schwimm-Vereinen oder beim Reiten. Viele Fälle sind schon vor vielen Jahren passiert. Die Betroffene leiden aber bis heute.

Die Leiterin von der Studie heißt Bettina Rulofs. Sie ist Wissenschaftlerin an der Sport-Hochschule in der Stadt Köln. Rulofs sagt: Viele Menschen haben in Sport-Vereinen schlimme Dinge erlebt. Der Missbrauch muss noch viel besser aufgearbeitet werden. Sehr viele Kinder und Jugendliche treiben in Deutschland Sport. Sie brauchen Stellen, wo sie Hilfe bekommen.