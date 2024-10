USA liefern Ukraine besonders gefährliche Waffen

In dem Land Ukraine ist seit mehr als 2 Jahren Krieg. Russland greift die Ukraine an. Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymir Selenskyj. Er hat schon oft gesagt: Die Ukraine braucht viel mehr Waffen. Jetzt will das Land USA besonders gefährliche Waffen an die Ukraine liefern.