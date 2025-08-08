Bundes-Regierung will strengere Regeln für Nagel-Studios

Die Bundes-Regierung sagt: In Nagel-Studios gibt es oft Schwarz-Arbeit. (picture alliance / dpa Themendienst / Franziska Gabbert)

Barber-Shops sind Friseur-Salons für Männer. Die Bundes-Regierung sagt: In Barber-Shops und Nagel-Studios gibt es oft Schwarz-Arbeit. Außerdem werden die Mitarbeiter in manchen Nagel-Studios schlecht behandelt.

Die Bundes-Regierung hat deshalb einen Gesetz-Entwurf beschlossen. Darin steht: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Kosmetik-Studios, Nagel-Studios und Barber-Shops sollen in Zukunft immer ihren Personal-Ausweis dabei haben. Damit sie ihren Personal-Ausweis zeigen können, wenn die Zoll-Beamten sie bei der Arbeit kontrollieren.

Solche Regeln gibt es schon jetzt für die Gastronomie und die Bau-Branche. Der Bundestag muss noch über den Gesetz-Entwurf abstimmen. Es ist aber wahrscheinlich, dass es eine Mehrheit gibt.