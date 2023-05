Streit über Fernseh-Rechte für Frauen-WM

Die deutsche National-Mannschaft hofft, dass die Spiele im Fernsehen gezeigt werden. (Oliver Kaelke / DeFodi Images)

Bis zur WM sind es noch 2 Monate. Das Turnier ist vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. Die FIFA verhandelt auch noch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland über die Fernseh-Rechte. Die FIFA sagt: Die Sender bieten uns viel zu wenig Geld an. Die Sender meinen aber: Das stimmt nicht. Unser Angebot ist gut. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es noch solche Gespräche.

Mehrere Politikerinnen haben gesagt: Die Sender und die FIFA müssen sich schnell einigen. Zum Beispiel Außen-Ministerin Annalena Baerbock. Sie sagt: Für die Sender lohnt sich das auch finanziell. Denn das Finale von der Frauen-Europa-Meisterschaft im letzten Jahr haben fast 18 Millionen Menschen in Deutschland im Fernsehen angeschaut.