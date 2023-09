Streit über Flüchtlings-Politik

Geflüchtete kommen mit einem Boot auf der Insel Lampedusa an. (imago / ZUMA Press / Ciro Fusco)

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland sagen: Es kommen zu viele Geflüchtete ins Land. Wir haben nicht genug Geld und Platz, sie gut unterzubringen. Auch die Bundes-Länder sagen: Die Bundes-Regierung muss mehr tun. Die Politikerinnen und Politiker streiten über die richtige Lösung. In der Bundes-Regierung sind die Parteien SPD, Grüne und FDP. Sie sind sich auch nicht einig über ihre Flüchtlings-Politik.

Markus Söder ist der Chef von der Partei CSU. Er ist auch Minister-Präsident in Bayern. Er sagt: Wir wollen eine Flüchtlings-Grenze. Jedes Jahr sollen höchstens 200.000 Geflüchtete nach Deutschland kommen dürfen. Die Regierung lehnt das ab. Sie will eine Lösung mit den anderen europäischen Ländern. Es gibt auch den Vorwurf: Markus Söder macht nur Wahl-Kampf. Denn in Bayern wählen die Menschen am 8. Oktober einen neuen Landtag.

Viele Geflüchtete kommen auf der Insel Lampedusa in dem Land Italien an. An manchen Tagen sind es mehrere 1.000 Menschen. Die Menschen kommen von Nord-Afrika mit dem Boot dorthin. Die Regierung von Italien möchte die Geflüchteten nicht aufnehmen. Sie sagt: Die anderen Länder in Europa müssen uns helfen. Die EU-Kommission meint: Wir brauchen Verträge mit den Ländern in Nord-Afrika. Dann sollen die Länder Geld bekommen. Die Geflüchteten sollen von der Boots-Fahrt nach Europa abgehalten werden.