Lisa Paus hat das Gesetz von Christian Lindner vorerst blockiert. (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

Der Finanz-Minister von Deutschland heißt Christian Lindner. Er will, dass die Regierung ein Gesetz beschließt. Das Gesetz hat den langen Namen "Wachstums-Chancen-Gesetz". Dadurch sollen Firmen in Deutschland finanziell entlastet werden. Sie sollen zum Beispiel weniger Steuern zahlen. Lindner hofft, dass es den Firmen dadurch besser geht und die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst.

Lisa Paus hat jetzt aber verhindert, dass die Regierung das Gesetz in dieser Form beschließt. Sie sagt: Die Regierung muss noch einmal über das Gesetz beraten.

Lisa Paus ist von der Partei Die Grünen. Christian Lindner ist in der FDP. Darum glauben viele Politik-Beobachter und Medien-Leute: Das ist ein Macht-Kampf innerhalb der Regierung. Denn Paus möchte mehr Geld für das Familien-Ministerium. Sie plant nämlich eine sogenannte "Kinder-Grundsicherung". Dadurch sollen arme Familien mehr Geld und Unterstützung bekommen. Politiker von der FDP werfen Paus jetzt vor, Lindner durch ihre Weigerung zu erpressen.