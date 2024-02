Viele Streiks in Deutschland

Auch die U-Bahnen fahren in vielen Städten nicht. (Andreas Arnold/dpa)

Am 1. Februar haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Flughäfen gestreikt. Darum sind mehr als 1.000 Flüge ausgefallen. Viele andere Flüge waren verspätet. Am 2. Februar hat es Streiks beim Öffentlichen Personen-Nah-Verkehr gegeben. Das heißt: Die Busse und U-Bahnen in den Städten sind nicht gefahren. Das ist besonders ärgerlich für Menschen, die keine Autos haben. Außerdem haben die Ärztinnen und Ärzte an großen Kranken-Häusern für einen Tag nicht gearbeitet.

Davor hat es bereits einen sehr langen Streik bei der Deutschen Bahn gegeben. Mehrere Tage lang sind kaum ICE und Regional-Bahnen gefahren. Es war bereits der 4. Streik bei der Bahn in kurzer Zeit.

Den Streik hat die Lokführer-Gewerkschaft organisiert. Eine Gewerkschaft kümmert sich um die Wünsche von den Angestellten und verhandelt mit den Chefs über mehr Geld. Im Moment wird wieder verhandelt. Die Gewerkschaft hat aber schon mit neuen Streiks gedroht.