Schauspielerinnen und Schauspieler beim Streik in Hollywood. (dpa / ap / Chris Pizzello)

Sie sagen: Die Film-Studios und die Streaming-Dienste verdienen gut an unserer Arbeit. Aber wir verdienen nicht gut an unserer Arbeit. Das ist ungerecht.

Zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft SAG-AFTRA. Die Gewerkschaft hat ungefähr 65.000 Mitglieder aus Hollywood. Hollywood ist ein Teil von der Stadt Los Angeles. Dort werden viele Filme und Fernseh-Serien gedreht.

Es ist der erste Streik von Schauspielern in den USA seit mehr als 40 Jahren. Im Moment streiken auch die Drehbuch-Autorinnen und Drehbuch-Autoren in Hollywood. Das bedeutet: Manche Filme und Serien können erstmal nicht weiter gefilmt werden. Sie kommen später als geplant in die Kinos oder ins Internet.

Zum Beispiel wird die Serie "Stranger Things" gerade nicht weiter gedreht. Und auch die Produktion von den Filmen "Deadpool 3" und "Gladiator" wurde gestoppt.