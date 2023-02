Menschen feiern Straßen-Karneval

In vielen Städten feiern die Menschen Straßen-Karneval und verkleiden sich. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Besonders bekannt ist der Straßen-Karneval in Köln und in Düsseldorf. Dort feiern immer besonders viele Menschen. Sie kommen aus ganz Deutschland, um Karneval zu feiern. Der erste Tag vom Straßen-Karneval heißt Weiber-Fastnacht.

In Köln finden es nicht alle Menschen gut, dass an Karneval so viele Menschen in ihre Stadt kommen. Denn die meisten Menschen trinken an Karneval Alkohol. Viele Menschen sind betrunken und benehmen sich dann nicht mehr gut. Sie werden zum Beispiel laut. Oder sie prügeln sich. Oder sie zerstören Dinge in Gaststätten.

Manche Kneipen in Köln schließen deshalb an Karneval. Die Besitzerinnen und Besitzer sagen: So ist Karneval nicht mehr schön. Wir möchten da nicht mehr mitmachen. Aber die meisten Menschen sind an Karneval fröhlich. Sie sind verkleidet. Das heißt: Sie tragen bunte Kostüme. Sie verkleiden sich zum Beispiel als Clown oder als Cow-Boy oder als Zebra.

Karneval ist an den letzten Tagen vor der Fasten-Zeit. Die Kirchen sagen: In der Fasten-Zeit soll man verzichten. Zum Beispiel soll man auf Alkohol und Süßigkeiten verzichten. Deshalb wollen die Menschen an Karneval nochmal richtig feiern.