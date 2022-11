Strafe für Klima-Aktivisten

Das Gemälde "Mädchen mit dem Perlen-Ohr-Ring" von dem Maler Johannes Vermeers ist sehr berühmt. (AP / Peter Dejong)

Die beiden Klima-Aktivisten in den Niederlanden sind zu 2 Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe ist auf Bewährung. Das bedeutet: Wenn die beiden Männer noch ein Verbrechen machen, müssen sie ins Gefängnis.

Die Männer haben das Bild „Das Mädchen mit dem Perlen-Ohr-Ring“ angegriffen. Das Bild ist sehr alt und wert-voll. Es hängt in einem Museum in Den Haag. Ein Mann hat seinen Kopf an die Glas-Scheibe vor dem Bild geklebt. Der andere Mann hat ihm Tomaten-Soße über den Kopf geschüttet. Das Bild ist nicht beschädigt worden. Aber der Rahmen und auch die Rück-Seite von dem Bild sind schmutzig geworden.

In den letzten Wochen hat es in vielen Ländern solche Angriffe auf Kunst-Werke gegeben: zum Beispiel in der Stadt London in Groß-Britannien und in der Stadt Rom in Italien. In Potsdam haben Aktivisten ein Bild von dem berühmten Maler Claude Monet mit Kartoffel-Brei beworfen.

Die Aktivisten sagen: Wir wollen mit solchen Aktionen auf die schlimmen Folgen von der Klima-Krise aufmerksam machen. Viele Politikerinnen und Politiker sagen: Das ist die falsche Art von Protest. Auch Menschen, die in den Museen arbeiten, sagen: Lasst die Kunst-Werke in Ruhe!