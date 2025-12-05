Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Sozial-Verband lobt "Stille Stunden" auf Weihnachts-Märkten

Auf vielen Weihnachts-Märkten in Deutschland gibt es eine "Stille Stunde". In der "Stillen Stunde" wird keine Musik gespielt. Blinkende Lichter werden ausgeschaltet. Die "Stille Stunde" ist für Menschen, die Probleme mit lauten Geräuschen oder vielen Reizen haben. Dazu gehören Menschen mit Autismus oder ADHS.

Menschen stehen auf einem Weihnachts-Markt neben Verkaufs-Buden.
Immer mehr Weihnachts-Märkte haben "Stille Stunden" - dann gibt es keine Musik und keine blinkenden Lichter. (picture alliance / AAPimages / Wehnert / AAPimages / Wehnert)
Die "Stille Stunde" soll es für diese Menschen einfacher machen, einen Weihnachts-Markt zu besuchen. "Stille Stunden" gibt es auch in Super-Märkten und anderen Geschäften. Dort ist es dann mit Absicht besonders ruhig.
Der Sozial-Verband VdK freut sich über die "Stillen Stunden". Der Verband sagt: Es ist gut, auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen Rücksicht zu nehmen. Autismus und ADHS sind Entwicklungs-Störungen. Auch für Menschen mit einer Angst-Störung können "Stille Stunden" wichtig sein.
Der Sozial-Verband sagt aber auch: Die meisten Weihnachts-Märkte sind nicht barrierefrei. Oft sind die Weihnachts-Märkte in Stadt-Vierteln mit Kopfstein-Pflaster oder engen Wegen. Das ist schwierig für Menschen, die nicht richtig gehen oder sehen können. Sie können nur wenige Weihnachts-Märkte besuchen.
Wörter-Buch

  • Autist oder Autistin

    Autismus ist eine Entwicklungs-Störung. Es gibt verschiedene Arten von Autismus. Autisten können oft nicht so gut verstehen, was andere Menschen denken oder fühlen. Deshalb fällt es ihnen schwerer, mit anderen Menschen zu sprechen oder zusammen zu arbeiten. Autisten haben oft auch empflindliche Sinne: Viele von ihnen hören zum Beispiel viel mehr als andere Menschen. Das kann sehr anstrengend sein. Autismus hat man von Geburt an.

  • ADHS

    ADHS ist angeboren und eine Entwicklungs-Störung. ADHS steht für "Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung". Bei Menschen mit ADHS funktioniert das Gehirn etwas anders. Sie können sich oft nicht gut auf eine Sache konzentrieren. Wenn sie etwas aber besonders interessant finden, können sie sich extrem gut konzentrieren. Sie sind dann sehr gut in dieser Sache. ADHS fällt oft bei sehr unruhigen Kindern auf, das macht es ihnen in der Schule oft schwer. Es gibt aber auch ruhige Kinder und auch Erwachsene mit ADHS. ADHS bleibt ein Leben lang.

  • barriere-frei

    Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse. Damit ist gemeint: Auch Menschen mit Behinderungen können einen Ort gut benutzen. Wenn ein Haus zum Beispiel Aufzüge und Rampen hat, dann ist es für Rollstuhl-Fahrer barriere-frei. Aber auch Informationen sollen möglichst barriere-frei sein. Seh-behinderte Menschen brauchen zum Beispiel Informationen zum Anhören. Einfache Sprache ist auch ein Beitrag zur Barriere-Freiheit.

