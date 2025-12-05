Sozial-Verband lobt "Stille Stunden" auf Weihnachts-Märkten

Immer mehr Weihnachts-Märkte haben "Stille Stunden" - dann gibt es keine Musik und keine blinkenden Lichter. (picture alliance / AAPimages / Wehnert / AAPimages / Wehnert)

Die "Stille Stunde" soll es für diese Menschen einfacher machen, einen Weihnachts-Markt zu besuchen. "Stille Stunden" gibt es auch in Super-Märkten und anderen Geschäften. Dort ist es dann mit Absicht besonders ruhig.

Der Sozial-Verband VdK freut sich über die "Stillen Stunden". Der Verband sagt: Es ist gut, auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen Rücksicht zu nehmen. Autismus und ADHS sind Entwicklungs-Störungen. Auch für Menschen mit einer Angst-Störung können "Stille Stunden" wichtig sein.

Der Sozial-Verband sagt aber auch: Die meisten Weihnachts-Märkte sind nicht barrierefrei. Oft sind die Weihnachts-Märkte in Stadt-Vierteln mit Kopfstein-Pflaster oder engen Wegen. Das ist schwierig für Menschen, die nicht richtig gehen oder sehen können. Sie können nur wenige Weihnachts-Märkte besuchen.