Stern-Singer sammeln Spenden

Die Stern-Singer waren auch beim Bundes-Präsidenten. Er heißt Frank-Walter Steinmeier. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die Stern-Singer erinnern mit ihren Kostümen an die Heiligen Drei Könige. In der Bibel steht: Die Heiligen Drei Könige sind vor gut 2.000 Jahren zum Jesus-Kind an die Krippe gekommen. Sie haben Jesus Geschenke gebracht.

Am 6. Januar erinnern Christinnen und Christen an die Heiligen Drei Könige. In der Zeit um diesen Tag verkleiden sich Jungen und Mädchen aus der katholischen Kirche als Könige und Königinnen. Sie gehen zu den Menschen nach Hause und bringen ihnen einen Segen. Der Segens-Spruch wird mit Kreide an das Haus geschrieben. Oder es wird ein Aufkleber neben die Tür geklebt.

Die Menschen geben den Stern-Singern dafür eine Geld-Spende. Manchmal bekommen die Kinder auch noch Süßigkeiten. Die Geld-Spenden bekommt die katholische Kirche. Sie gibt das Geld den armen Menschen.