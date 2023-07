Sterbe-Hilfe

Ein Mensch will nicht mehr Leben will, kann er Sterbe-Hilfe bekommen. Zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten. Sie können dem Menschen bestimmte Medikamente geben. Die Menschen können die Medikamente nehmen und sterben dann. Sterbe-Hilfe kann auch bedeuten: Jemand tötet einen Menschen, der nicht mehr leben will. Das ist in Deutschland aber verboten.