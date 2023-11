Bundes-Präsident Steinmeier ist nach Tansania gereist. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Tansania gehörte von 1885 bis 1918 zur Kolonie Deutsch-Ostafrika. In dieser Zeit hatten viele europäische Länder Kolonien in Afrika, Asien und Latein-Amerika. Das heißt: Die europäischen Länder haben in diesen Gebieten geherrscht. Und die europäischen Macht-Haber haben die Bevölkerung in den Kolonien oft unterdrückt.

Manchmal haben sich die Menschen in den Kolonien dagegen gewehrt. Das nennt man Aufstand. Auch in Tansania hat es so einen Aufstand gegeben. Es kam zu einem Krieg zwischen der Bevölkerung und den deutschen Soldaten. Dabei sind von 1905 bis 1908 zwischen 75.000 und 300.000 Einheimische gestorben. Die genaue Zahl weiß man nicht.

Bundes-Präsident Steinmeier hat sich in Tansania mit Nachfahren von den Toten getroffen. Steinmeier hat die Nachfahren im Namen von Deutschland um Verzeihung gebeten für diese Verbrechen. Der Bundes-Präsident hat auch versprochen: Die Menschen in Deutschland werden diese Verbrechen nicht vergessen.