Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


"Mehr für Menschen mit Behinderungen tun"

Inklusion bedeutet: Alle Menschen dürfen überall mitmachen. Auch Menschen mit Behinderungen dürfen überall mitmachen. Sie haben ein Recht darauf. Der Bundes-Präsident sagt: Wir müssen darauf achten, dass dieses Recht immer gilt. Denn Inklusion ist vor allem in schwierigen Zeiten wichtig.

Audio herunterladen
Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier in Groß-Aufnahme, rundherum verschwommen mehrere Menschen.
Bundes-Präsident Steinmeier fordert gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen. (picture alliance / dpa / Christian Lademann)
Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er sagt: Wir müssen in Deutschland mehr für die Rechte von Menschen mit Behinderungen tun. Steinmeier sagt: Das ist auch wichtig für die Demokratie. Denn in dem Grund-Gesetz von Deutschland steht: Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Steinmeier warnt: Es gibt Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen. Diese Menschen sind auch gegen Inklusion. Der Bundes-Präsident kritisiert, dass es in Deutschland oft Streit gibt. Steinmeier findet: Wir müssen wieder freundlicher miteinander umgehen und mehr zusammenhalten.
Steinmeier hat das in Berlin gesagt. Er war dort auf Einladung von Jürgen Dusel. Dusel kümmert sich um die Interessen von Menschen mit Behinderungen. Er macht das im Auftrag von der Bundes-Regierung.
Diese Meldung als epub herunterladen