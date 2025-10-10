Bundes-Präsident Steinmeier fordert gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen. (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er sagt: Wir müssen in Deutschland mehr für die Rechte von Menschen mit Behinderungen tun. Steinmeier sagt: Das ist auch wichtig für die Demokratie. Denn in dem Grund-Gesetz von Deutschland steht: Alle Menschen haben die gleichen Rechte.

Steinmeier warnt: Es gibt Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen. Diese Menschen sind auch gegen Inklusion. Der Bundes-Präsident kritisiert, dass es in Deutschland oft Streit gibt. Steinmeier findet: Wir müssen wieder freundlicher miteinander umgehen und mehr zusammenhalten.

Steinmeier hat das in Berlin gesagt. Er war dort auf Einladung von Jürgen Dusel. Dusel kümmert sich um die Interessen von Menschen mit Behinderungen. Er macht das im Auftrag von der Bundes-Regierung.