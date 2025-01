Stefanie Stahl ist Autorin und Psychologin. (dpa / Harald Tittel)

Der Rat-Geber "Das Kind in dir muss Heimat finden" steht auf Platz 1 einer Jahres-Best-Seller-Liste. Auf der Liste stehen Sach-Bücher, die im Jahr 2024 sehr oft verkauft wurden. Das Besondere: Auch in den 7 Jahren davor stand das Buch immer auf Platz 1. Es wurde also 8 Jahre lang sehr oft verkauft. Das hat bisher kein anderes Sach-Buch geschafft.

In dem Rat-Geber geht es darum, wie Erfahrungen in der Kindheit das Leben beeinflussen. Stefanie Stahl ist Psychologin. Psychologen wollen heraus-finden, wie Menschen fühlen und denken. Stefanie Stahl gibt Tipps, wie man sich mit der eigenen Kindheit beschäftigen soll.