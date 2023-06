Stau-Damm in der Ukraine zerstört

Nach dem Bruch von dem Staudamm sind viele Häuser und Straßen überschwemmt. (AP / Libkos)

Ein Stau-Damm ist eine riesige Mauer an einem See. Durch einen Stau-Damm bleibt viel mehr Wasser als normalerweise in einem See. So haben die Menschen in der Region immer genug Wasser zum Trinken. Durch die Mauer kann man das Wasser auch in kleinen Mengen in einen Fluss fließen lassen. Mit Maschinen in der Mauer kann man Strom machen.

Jetzt ist die Stau-Mauer kaputt. Man kann sie nicht mehr reparieren. Sehr viel Wasser fließt jetzt in die Städte hinter dem Stau-Damm. Es ist schon eine Fläche von 600 Quadrat-Kilometern überflutet. Das ist so viel wie 2 Mal die Fläche von der deutschen Stadt München. Viele Menschen und Tiere sind gestorben. Man weiß noch nicht, wie viele genau. Sehr viele Menschen haben ihre Häuser und alle ihre Sachen verloren.

Die Hilfs-Arbeiten sind schwer. Denn in dem Gebiet gibt es weiter Angriffe aus der Luft. Und: In dem Wasser schwimmen Minen. Wenn man Minen berührt, explodieren sie. Die Minen waren im Kriegs-Gebiet im Boden vergraben.

Die Ukraine und viele Länder in Europa und die USA sagen: Russland hat den Stau-Damm mit Absicht kaputt gemacht. Russland sagt: Das stimmt nicht. Russland führt Krieg gegen die Ukraine.

Russland hat Land von der Ukraine besetzt. Die Ukraine will dieses Land zurück-erobern. Hinter dem Stau-Damm ist ein Fluss. Das ist im Moment die Kriegs-Grenze zwischen russischen Kämpfern und der Ukraine. Viele Leute sagen: Jetzt kann die Ukraine an dieser Grenze nicht mehr mit Panzern über den Fluss kommen. Also kann die Ukraine dort ihr Land nicht zurück-erobern.

Im Moment kann niemand mit Sicherheit sagen, was passiert ist. Der Stau-Damm war auch schon sehr alt.