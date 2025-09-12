Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


In dem Land Äthiopien gibt es einen riesigen neuen Stau-Damm

Das Land Äthiopien ist in Afrika. Dort gibt es einen riesigen neuen Stau-Damm. Der Stau-Damm liegt an dem Fluss Nil. Das Wasser aus dem Fluss wird in einem sehr großen Becken gesammelt. Wenn das Wasser abfließt, kann man damit Strom machen. Das nennt man Wasser-Kraft-Werk.

Der riesige Stau-Damm in Äthiopien mit mehreren äthiopischen Flaggen.
Am Eröffnungs-Tag von dem riesigen Stau-Damm wurden mehrere äthiopische Flaggen aufgehängt. (AFP / LUIS TATO)
Der neue Stau-Damm ist der größte Stau-Damm in ganz Afrika. Der Strom von dem Wasser-Kraft-Werk soll die Strom-Versorgung in Äthiopien verbessern. In dem Land hat fast die Hälfte von den Menschen keinen Strom. Aber der Strom soll auch an die Nachbar-Länder von Äthiopen verkauft werden. Es geht bei dem Stau-Damm also um viel Geld.
Viele Menschen in Äthiopien freuen sich über den Stau-Damm. Aber es gibt auch Kritik. Der Fluss Nil fließt auch durch die Länder Ägypten und Sudan. Die Regierungen von Ägypten und Sudan haben Angst, dass der Stau-Damm in Äthiopien zu viel Wasser speichert. Sie befürchten, dass weniger Wasser für ihre Länder übrig bleibt.
Wörter-Buch

  • Äthiopien

    Äthiopien ist ein Land im Nord-Osten von Afrika. Das Land ist ungefähr 3 Mal so groß wie Deutschland. Die Haupt-Stadt heißt Addis Abeba. In Äthiopien leben Menschen aus vielen Völkern. Es gibt mehr als 100 Volks-Gruppen in dem Land. Darum gibt es auch viele verschiedene Sprachen. In Äthiopien leben viele Christen und viele Muslime.

  • Afrika

    Afrika ist ein Erd-Teil. Es liegt südlich von Europa. Dazwischen ist das Mittel-Meer. Über 50 Länder gehören zu Afrika. Insgesamt leben dort ungefähr 1,3 Milliarden Menschen. Das sind fast doppelt so viele Menschen wie in Europa.

  • Sudan

    Der Sudan ist ein Land im Nord-Osten von Afrika. Die Hauptstadt heißt Khartum. Im Sudan leben 40 Millionen Menschen. Das sind etwa halb so viele wie in Deutschland. Die meisten Menschen im Sudan sprechen Arabisch. Viele sind sehr arm. Es leben auch viele Flüchtlinge aus anderen Ländern dort.

  • Ägypten

    Ägypten ist ein Land in Afrika. Es liegt am Mittel-Meer und am Roten Meer. Die meisten Menschen in Ägypten sprechen Arabisch. Die Haupt-Stadt heißt Kairo. Sie gehört zu den größten Städten der Welt.

  • Kraft-Werk / Kraft-Werke

    Ein Kraft-Werk macht Strom. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In Kraft-Werken können Kohle oder Gas verbrannt werden. Daraus kann man Strom machen. Man kann in einem Atom-Kraft-Werk mit radio-aktivem Material Strom machen. Außerdem kann man mithilfe von Wasser, Wind oder Sonnen-Licht Strom machen. Die Anlagen dafür sehen sehr unterschiedlich aus. Sie gehören aber alle zu den Kraft-Werken.

  • Strom

    Mit Strom kann man viele Geräte betreiben: zum Beispiel Lampen, Heizungen oder Kaffee-Maschinen. Die Geräte haben einen Stecker, den man in eine Steckdose steckt. Der Strom fließt durch Leitungen in der Wand. Für Strom muss man bezahlen. Den Preis sieht man auf der Strom-Abrechnung.

