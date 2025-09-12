In dem Land Äthiopien gibt es einen riesigen neuen Stau-Damm

Am Eröffnungs-Tag von dem riesigen Stau-Damm wurden mehrere äthiopische Flaggen aufgehängt. (AFP / LUIS TATO)

Der neue Stau-Damm ist der größte Stau-Damm in ganz Afrika. Der Strom von dem Wasser-Kraft-Werk soll die Strom-Versorgung in Äthiopien verbessern. In dem Land hat fast die Hälfte von den Menschen keinen Strom. Aber der Strom soll auch an die Nachbar-Länder von Äthiopen verkauft werden. Es geht bei dem Stau-Damm also um viel Geld.

Viele Menschen in Äthiopien freuen sich über den Stau-Damm. Aber es gibt auch Kritik. Der Fluss Nil fließt auch durch die Länder Ägypten und Sudan. Die Regierungen von Ägypten und Sudan haben Angst, dass der Stau-Damm in Äthiopien zu viel Wasser speichert. Sie befürchten, dass weniger Wasser für ihre Länder übrig bleibt.