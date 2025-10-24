Migration: Diskussion wegen Kanzler Merz

Bundes-Kanzler Friedrich Merz (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Merz hat gesagt: Die Bundes-Regierung schiebt jetzt mehr Migranten ab. Das ist gut so. Aber im Stadt-Bild gibt es noch Probleme. Stadt-Bild heißt: So sieht es in einer Stadt aus.

Viele verstehen das so: Merz will weniger Menschen mit Migrations-Hintergrund in den Städten.

Politiker von den Parteien SPD, Grüne und Linke finden die Sätze schlimm. Sie sagen: Merz diskriminiert alle Menschen mit Migrations-Hintergrund. So darf ein Kanzler nicht reden. Er muss sich entschuldigen.

Merz hat dann genauer erklärt, was er meint. Er hat gesagt: Migranten sind ein wichtiger Teil von Deutschland. Aber einige Migranten halten sich nicht an die Regeln. Das ist ein Problem in den Städten. Zum Beispiel an den Bahn-Höfen und in den Parks.

Merz ist der Chef von der Partei CDU. In seiner Partei finden viele: Merz hat Recht. Der CDU-Politiker Jens Spahn sagt zum Beispiel: Viele Städte sind verwahrlost. Es gibt immer mehr Drogen-Dealer. Spahn sagt: Das sind fast immer Ausländer.