Sportler des Jahres geehrt

Die Basketball-Männer sind "Sportler des Jahres". (Deutscher Basketball Bund)

Die Basketball-Männer waren in diesem Jahr sehr erfolgreich. Sie haben im September die Welt-Meisterschaft in Asien gewonnen. Im Endspiel haben sie gegen das Team aus dem Land Serbien gewonnen. Davor hatten sie schon gegen die Basketballer aus dem Land USA gewonnen. Der Gewinn von dem Weltmeister-Titel war eine große Überraschung für Deutschland. So erfolgreich war die National-Mannschaft vorher noch nie. Viele Menschen in Deutschland haben die Spiele von dem deutschen Team im Fernsehen angeschaut. Die Sport-Art Basketball ist durch den WM-Sieg sehr beliebt geworden.

Als "Sportlerin des Jahres" wurde Denise Herrmann-Wick gewählt. Sie ist eine Biathletin. Biathlon ist eine Winter-Sport-Art. Die Sportlerinnen und Sportler machen Ski-Lang-Lauf. Und sie haben Gewehre dabei. Damit müssen sie zwischendurch auf Ziel-Scheiben schießen. Denise Herrmann-Wick hat bei der Welt-Meisterstadt in der Stadt Oberhof einmal Gold und zwei Silber-Medaillen gewonnen.

"Sportler des Jahres" ist der Turner Lukas Dauser. Er hat an dem Turn-Gerät Barren die Gold-Medaille bei der Welt-Meisterschaft in dem Land Holland gewonnen. Es war die erste Gold-Medaille für die deutschen Turner seit 16 Jahren. Gewählt haben die "Sportler des Jahres" viele Sport-Journalisten.